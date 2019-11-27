Nuri Alço nişanlısı Burcu Sezginoğlu’nu darp mı etti? Nuri Alço'dan açıklama

GÖRGÜ tanıklarının anlattıklarına göre, bir mekanda sevgilisiyle tartışan Nuri Alço yerinden kalkıp Burcu Sezginoğlu'nun üzerine yürüdü. Nuri Alço nişanlısına tokat attı Herkesin gözü önünde nişanlısıyla tartışan Nuri Alço, Burcu Sezginoğlu’na tokat attı. Olay sonrası çevredekiler Nuri Alço’yu zor sakinleştirdi. 'Bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor' Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucularının ulaştığı Nuri Alço şu açıklamayı yaptı; "Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz."