Nuri Alço evleniyor!

SEVGİLİSİ Burcu Sezginoğlu ile gittikleri bir mekanda mikrofonu eline alan Nuri Alço, “Hayat bir maratondur. Burcu’ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?” diye sordu. Sahneye çıkarak yüzüğü takan Sezginoğlu, “Evet” cevabını verdi.

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Sezginoğlu, duygularını şöyle ifade etti:

“Kabul ediyorum, hayatımın en şaşkın ‘Evet’iydi. Sen beni, baharı sever gibi sevdin. Çölün ortasında bulduğun çiçek gibi. Zarar gelmesin diye cam fanusa koyup, deli gibi sahiplenerek sevdin. Benim için hiç sevmediğin yağmurları bile sevdin. Dağınık saçlarımı, dudağımdaki uçuğu, saatlerce güldüğün sakarlıklarımı. Önce dostum; sonra sevdam. Sen benim gökyüzüm. En güzel doğum günü hediyem oldun. 10 sene boyunca tüm inadıma rağmen benden vazgeçmediğin için teşekkür ederim sevgilim. Hayat yolculuğumuz daim olsun."