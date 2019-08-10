Nurgül Yeşilçay: O zaman da göbek açıktı
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini 17 yıl öncesine götürdü.
MAGAZİN 09.08.2019, 17:28 Toygar Dim
NURGÜL Yeşilçay, 17 yıl önce yapılmış bir dergi çekimine ait kapak fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
'ZAMAN ZAMAN MODA PROGRAMIMA HOŞ GELDİNİZ'
Röportaj verdiği derginin kapak çekimleri için göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet tercih eden başarılı oyuncu, yıllar öncesine ait pozuna, "Zaman zaman moda programıma hoş geldiniz. 2002 Temmuz o zaman da göbek açıktı fakat pantolonlar çok düşük belliydi” notunu yazdı.
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