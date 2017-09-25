Nurgül'ün erkek kardeşini gören "yok artık" dedi

ÜNLÜ oyuncu Nurgül Yeşilçay kardeşi Tutekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı.
"BİR İNSAN BU KADAR MI BENZER?"
Yeşilçay'ın fotoğrafına takipçileri, "Bir insan bu kadar mı benzer. Hele gözler ayna gibi", "Gözler aynı kardeşlerin maşallah size" gibi yorumlarda bulundu.
55 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI
Güzel oyuncunun "Kardeş candır" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede 55 binden fazla beğeni aldı.
İşte Nurgül Yeşilçay'ın o paylaşımı;
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