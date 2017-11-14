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Nurgül, film için gittiği İran'da kabusu yaşadı!

İranlı yönetmenin film teklifi üzerine İran'a giden Nurgül Yeşilçay, 7.3 büyüklüğündeki depreme otelde yakalandı. Yeşilçay, "Çok şükür iyiyiz." diyerek sevenlerini rahatlattı

Nurgül, film için gittiği İran'da kabusu yaşadı!

İranlı yönetmenin film teklifi üzerine İran'a giden Nurgül Yeşilçay, 7.3 büyüklüğündeki depreme otelde yakalandı. Yeşilçay, "Çok şükür iyiyiz." diyerek sevenlerini rahatlattı

14 Kasım 2017 Salı 08:01
Nurgül, film için gittiği İran'da kabusu yaşadı!
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GÜZEL oyuncu  Nurgül Yeşilçay 'Güzel Cin' filminin çekimleri için gittiği  İran'ın başkenti  Tahran'da 7.3 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

DEPREM OLUNCA HEMEN TELEFONA SARILMIŞ

Irak-İran sınırında 400'den fazla insanın hayatını kaybettiği binlerce insanın yaralandığı deprem sırasında otel odasında olduğunu söyleyen  Nurgül Yeşilçay şunları söyledi:Set yeni bitmişti. Dinlenmek için odama çıktım. O an deprem oldu. Sallanmaya başladık. Hemen resepsiyonu aradım. 'Korkulacak bir şey yok' dediler. Çok şükür iyiyiz. Çekimleri bitirmeden dönmeyeceğim"

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TahranİranNurgül YeşilçayMagazin
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