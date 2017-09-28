Nur Yerlitaş servet değerinde çanta aldı!

NUR Yerlitaş geçen gün Maslak’ta bulunan bir AVM’de 35 kişilik rezervasyon yaptırdı. Nur Yerlitaş’ın, kardeşi için düzenlediği davete cemiyet ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı. Daha sonra Fatih Ürek ve Nur Yerlitaş, birlikte Markalar Sokağı’nda alışveriş turuna çıktılar. Ünlü modacının 100 bin TL’lik , vişne rengi krokodil çanta kullanması dikkati çekti. Markalar Sokağı’nda bir süre alışveriş yapan ikili, daha sonra araçlarıyla AVM’den ayrıldılar.