Nur Yerlitaş kendini bakın nasıl savundu!

ŞEHİTLER hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Nur Yerlitaş, aylar sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Fotoğrafları çekilince sinirlenen modacı, bağırıp çağırmaya başladı. Ardından özür dileyip "Sorunlarım var, iyi değilim" dedi.
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