Nude ruj kullanmanın püf noktaları

NUDE ruj, yüzünüzde belli bir bölgeye dikkat çekmek için kullanabileceğiniz mükemmel bir makyaj malzemesidir. Çünkü ten rengine yakın hatta neredeyse şeffaf, varla yok arası bir rujdur.
Nasıl kullanmalı
Ten renginiz açıksa pembemsi ve şeftali tonları tercih etmelisiniz. Teninizle ruj arasında doğal bir geçiş olur. Hafif bir fondöten ve allıkla tamamladığınızda, her şey susar göz makyajınız konuşur.
Eğer buğday tenliyseniz, kahverengiye yakın şeftali tonlarında bir nude ruj tercih etmelisiniz. Göz makyajınıza vurgu yapabileceğiniz gibi, sadece rimel sürüp yanaklarınızı allıkla renklendirebilirsiniz. Bu genel olarak dikkati yüzünüze toplar.
Koyu tenliler için bordomsu, kahverengiye çalan, belirgin gül rengi tonları uygun. Rimelle beraber çekeceğiniz eyeliner özellikle gece dışarı çıkıyorsanız uygun olur.
Dikkat etmeniz gerekenler
Eğer makyaj yapmayı sevmeyen biriyseniz "nude ruj tam bana göre" diyebilirsiniz. Ama baştan uyaralım, fena halde yanılırsınız. Çünkü renk geçişi olmayan bir teni bu ruj sadece daha renksiz, cansız, sağlıksız gösterir.
Eğer iddialı bir makyaj yapmak istiyorsanız, nude ruj kullanmayın. Dudakların sönük kaldığı bir makyaj iddialı olamaz.
Nude ruj dışında kullanacağınız diğer makyaj malzemeleri asla çok koyu tonlarda olmamalı. Makyajda tezatlıklar hoşluk yaratır ama aşırı tezat renkler sadece rahatsız eder.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 01:19