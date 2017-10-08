Novamall'da 'Vadi' heyecanı

MANAVGAT'TAKİ Novamall Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 'Kurtlar Vadisi Vatan' filminin galası düzenlendi. Galaya filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak da katıldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncular, gala öncesi AVM'de kurulan sahnede hayranlarıyla söyleşide buluştu. Söyleşide konuşan başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Manavgat’ta olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Şaşmaz, “Çok uzun zamandır bizi sevenlerle bir araya gelemiyorduk. Filmimiz bahanesiyle sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyuz. 'Kurtlar Vadisi Vatan' filmi ile karşınızdayız. Bu filmi vatan evlatları için yaptık. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve yüreğinde vatan sevdası olanlar için yaptık. Biz elimizden geleni yaptık. Umarım sizler de beğenirsiniz” dedi.

ÇAVUŞOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Vatandaşların 'Kurtlar Vadisi' dizisinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili sorusunu da cevaplayan Şaşmaz, “Evet, Kurtlar Vadisi dizimiz devam edecek. Filmimizden sonra ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ isminde dizimiz başlayacak” dedi. Söyleşinin ardından sinema salonuna geçen 'Kurtlar Vadisi Vatan' oyuncuları Şaşmaz, Kayaoğlu ve Ufak, hayranlarıyla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Novamall AVM Yönetim Kurulu Başkanı olan Alanyalı işadamı Aydın Çavuşoğlu, gala için Manavgat’a gelen 'Kurtlar Vadisi Vatan' filminin oyuncularıyla bir araya geldi. Şaşmaz ve beraberindekilerle sohbet eden Çavuşoğlu, ekibi başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.