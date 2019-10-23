'Norm Ender’in Mekanın Sahibi şarkısı ve klibi çalıntı' iddiası
İki yıl aradan sonra müzik piyasasına hızlı bir dönüş yapan Norm Ender'in, 'Mekanın Sahibi' isimli parçasının 'çalıntı' olduğu iddia edildi. Öte yandan, şarkının klibinin de ABD’li rapçi Travis Scott’ın klibiyle benzerliği dikkat çekti.
MAGAZİN 23.10.2019, 14:35
YENİ jenerasyon rapçilere göndermede bulunduğu 'Mekanın sahibi' isimli şarkısıyla uzun süre gündemde kalan Norm Ender, ile ilgili beklenmedik detay sosyal medyayı salladı. Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki müziğin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından Ocak ayında piyasaya sürülen ‘Work My Move’ adlı parçadaki benzerliği dikkat çekti.
'KLİP DE ÇALINTI'
Öte yandan Mekanın Sahibi klibi, Norm Ender’in Türkiye’deki temsilcilerine eleştiri oklarını yönelttiği rap tarzını icra eden ABD’li rapçi Travis Scott’ın ‘beibs in the trap’ klibiyle de büyük benzerlik taşıyor.
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