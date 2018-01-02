Noel kediciği Tülay Kumaşçı’dan Adnan Hoca ile yılbaşı pozu

KAMUOYUNDA Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar yılbaşı gecesini Kedicik leriyle kutladı. Adnan Hoca dansözlü yılbaşı eğlencesinde kedicikleriyle bol bol fotoğraf da çektirdi. Seksi kedicik Tülay Kumaşçı ise kırmıştı Noel Anne elbisesiyle Adnan hoca’nın yanındaydı. Tülay Kumaşçı göğüs dekolteli kıyafetiyle poz veren Tülay Kumaşçı hayranlarına öpücükler gönderdi.

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