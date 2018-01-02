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Noel kediciği Tülay Kumaşçı’dan Adnan Hoca ile yılbaşı pozu

Adnan Oktar’ın en gözde kediciği Tülay Kumaşçı seksi kırmızı Noel Ane kostümünü giydi, 2018 için poz verdi

Noel kediciği Tülay Kumaşçı’dan Adnan Hoca ile yılbaşı pozu

Adnan Oktar’ın en gözde kediciği Tülay Kumaşçı seksi kırmızı Noel Ane kostümünü giydi, 2018 için poz verdi

02 Ocak 2018 Salı 17:42
Noel kediciği Tülay Kumaşçı’dan Adnan Hoca ile yılbaşı pozu
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KAMUOYUNDA Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar yılbaşı gecesini Kedicikleriyle kutladı. Adnan Hoca dansözlü yılbaşı eğlencesinde kedicikleriyle bol bol fotoğraf da çektirdi.
Seksi kedicik Tülay Kumaşçı ise kırmıştı Noel Anne elbisesiyle Adnan hoca’nın yanındaydı. Tülay Kumaşçı göğüs dekolteli kıyafetiyle poz veren Tülay Kumaşçı hayranlarına öpücükler gönderdi.


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Anahtar Kelimeler:
Tülay KumaşcıAdnan OktarKedicik
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