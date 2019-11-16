'Niye çekiyorsunuz kardeşim? 20 yıllık arkadaşım'

Gökhan Özoğuz, aracından inerken fotoğraflarını çeken muhabirlere, “Niye çekiyorsunuz kardeşim? Hanımefendi ajanstan 20 yıllık arkadaşım olur” diyerek tepki gösterdi.



Ünlü şarkıcı, mekanın valelerine de “Arkadaşım siz de arabayı neden hızlı almıyorsunuz, bekletiyorsunuz?” sözleriyle sitem etti.