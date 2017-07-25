Nişanlandı, şansı açıldı! Alişan'a bacanak kıyağı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a evleneceğine dair söz veren Alişan, Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanmıştı. Kasım ayında Eda Erol ile nikah masasına oturacak olan Alişan ATV ile anlaştı.
YAPIMCISI ESRA EROL'UN KOCASI OLACAK
Esra Erol'un kızkardeşi Eda Erol ile nişanlanarak 'müzmin bekarlığa' veda etmeye hazırlanan Alişan'a 'damat' olmak da yaradı. Kasım ayında Eda Erol ile nikah masasına oturacak olan Alişan ATV ile anlaştı. Alişan Atv'nin gündüz kuşağında bir programla ekranlara gelecek. Alişan'ın yapımcısı ise aynı zamanda bacanağı da olacak olan Ali Özbir
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