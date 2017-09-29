Nilüfer, Kayahan’ı unutmadı

ADANA Uluslararası Film Festivali’nin 24’üncüsünün gerçekleştirildiğini hatırlatan Nilüfer, “Doğrusu biraz kıskanmadım değil. Bizim maalesef müzikte bu kadar uzun zamandır devam eden bir tane bile festivalimiz, yarışma organizasyonumuz olmadı. 1986 yılında benim Kayahan şarkısı Geceler ile katıldığım Akdeniz Akdeniz Şarkı Yarışması, o sene ilk senesiydi. Herhalde ya iki ya da üç sene devam edebildi. O yüzden biraz kıskançlık duyuyorum. Tabi ki Türk Sineması başımızın tacıdır” dedi. Usta sanatçı daha sonra sevilen şarkıları bir biri ardına seslendirdi.
KAYAHAN’I UNUTMADI
Gecede nostalji rüzgarı estiren Nilüfer, repertuarında Kayahan’ın şarkılarına yer verdi. Şarkılarını davetliler ile birlikte seslendiren usta sanatçı, tempoyu bir an olsun düşürmedi. Şarkı aralarında izleyenler ile sohbet eden Nilüfer, unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyenler konser boyunca dans edip, bir yandan da cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı paylaşım yaptı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.
(DHA)
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