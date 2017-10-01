Neslihan'ın makyajsız ve takma saçsız halini gören şoke oldu

EN son Kara Sevda dizisinde sergilediği başarılı performans ile hafızalara kazınan Neslihan Atagül'ün saçları o kadar beğeniliyordu ki şampuan reklamlarında bile oynadı. Ancak Atagül'ün saçlarında takma saçlarda varmış.

MAKYAJLA BAMBAŞKA BİRİ OLUYOR

Neslihan Atagül'ün cansız saçlarının yanı sıra makyajsız hali de görenleri hayreyte düşürdü. Atagül, makyajla resmen başka biri oluyormuş.

Neslihan'ın makyajlı ve makyajsız hali: