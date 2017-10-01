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Neslihan'ın makyajsız ve takma saçsız halini gören şoke oldu

Güzel saçlarıyla herkesin beğenisini kazanan Neslihan Atagül, takma saçlarını çıkarıp makyajsız yakalanınca herkes şoke oldu

Neslihan'ın makyajsız ve takma saçsız halini gören şoke oldu

Güzel saçlarıyla herkesin beğenisini kazanan Neslihan Atagül, takma saçlarını çıkarıp makyajsız yakalanınca herkes şoke oldu

01 Ekim 2017 Pazar 13:43
Neslihan'ın makyajsız ve takma saçsız halini gören şoke oldu
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EN son Kara Sevda dizisinde sergilediği başarılı performans ile hafızalara kazınan  Neslihan Atagül'ün saçları o kadar beğeniliyordu ki şampuan reklamlarında bile oynadı. Ancak Atagül'ün saçlarında takma saçlarda varmış.

MAKYAJLA BAMBAŞKA BİRİ OLUYOR

Neslihan Atagül'ün cansız saçlarının yanı sıra makyajsız hali de görenleri hayreyte düşürdü. Atagül, makyajla resmen başka biri oluyormuş.

Neslihan'ın makyajlı ve makyajsız hali:

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Neslihan Atagül
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