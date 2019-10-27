Neslihan'ı üçe katladı... 3 milyon TL!
Demet Özdemir, bir şampuan firmasının yüzü oldu. Oyuncu, markanın son elçisi Neslihan Atagül’ü ücret olarak üçe katladı
MAGAZİN 27.10.2019, 10:57
SON dönemde oynadığı dizilerle yıldızı parlayan Demet Özdemir, Pantene’in yüzü oldu.
Oyuncunun, son dört senedir markanın elçisi olan Neslihan Atagül’ü de ücret olarak üçe katladığı ortaya çıktı.
Atagül’ün 1 milyon 100 bin TL aldığı firmadan, Özdemir’in 3 milyon TL alacağı öğrenildi.
Kısa bir süre sonra İbrahim Çelikkol’la başrolünü paylaştığı ‘Evim’ dizisiyle izleyici karşısına çıkacak oyuncu, şampuan markasının çekimlerine başladı.
İlerleyen zamanlarda ekranlarda yayınlanacak reklamın yanı sıra Özdemir’in objektif karşısına geçeceği fotoğraflar da tüm billboard’ları süsleyecek.
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