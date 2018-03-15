Nejat ‘İŞLER’İ karıştırdı!

SORULARI yanıtlamakta güçlük çeken İşler’in “Allah devamını hayır etsin” sözlerinin ardından Merve Çağıran’ı gösterip, “O bizim canımız” demesi oyuncuları kahkahaya boğdu. Ayakta durmakta zorlanan oyuncunun koluna giren Rıza Kocaoğlu, ona salona kadar eşlik etti.

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