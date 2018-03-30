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Nefesi kesilen ünlü şarkıcının imdadına sunucular yetişti

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, yeni albümünün Japonya tanıtımı için katıldığı bir sabah programında tavuk yerken boğulma tehlikesi atlattı

Nefesi kesilen ünlü şarkıcının imdadına sunucular yetişti

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, yeni albümünün Japonya tanıtımı için katıldığı bir sabah programında tavuk yerken boğulma tehlikesi atlattı

30 Mart 2018 Cuma 16:03
Nefesi kesilen ünlü şarkıcının imdadına sunucular yetişti
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JAPONYA'DA yayınlanan bir sabah programına konuk olan 33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Katy Perry, programın içinde olan bir yemek yarışmasını denemek isteyince olanlar oldu.

TAVUKLARI AĞZINA DOLDURDU ANCAK...

Önüne kutular içinde çok sayıda tavuk eti gelen Perry, bunları hızlı bir şekilde yemeye başladı. Program sunucularının yavaş yemesi yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen Katy abartılı hareketlerle tam yedi parça tavuğu ağzına doldurdu ancak bunları yemeyi başaramadı.

İMDADINA SUNUCULAR YETİŞTİ

Şarkıcının imdadına program sunucuları yetişirken Katy'nin yediği parçaları neredeyse hiç çiğnenmemiş bir şekilde çıkarması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Katy PerryALBÜM
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