Necati Şaşmaz’ın eşinden şoke eden iddialar! 'Birden fazla evlilik...'

NECATİ Şaşmaz'la boşanma aşamasında olan Nagehan Şaşmaz ortaya ilginç bir iddia attı. Nagehan Şaşmaz ünlü oyuncunun Amerikalı bir kadınla evli olduğunu söyleyip suç duyurusunda bulundu.



Evli oldukları dönemde Necati Şaşmaz’ın yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlediğini iddia eden Nagehan Şaşmaz’ın savcılığa avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Boşanma davası sürerken şüphe üzerine yaptığımız araştırmada Necati Şaşmaz’ın Pensilvanya’da Claire B. adlı kadınla evli olduğunu tespit ettik. ABD’deki evlilikle ilgili resmi belgelerin, ABD resmi makamlarından istenilmesine karar verilmesini talep ediyoruz” denildi.



AMERİKA’DAKİ EVLİLİĞİNİ TÜRKİYE’YE BİLDİRMEDİ



Nagehan Şaşmaz’ın avukatı Deniz Ketenci, “Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz’ın ABD’de Amerikan vatandaşı bir kadınla evli olduğunu, bu evliliği yetkili Türk makamlarına bildirmeyerek Türkiye’de tanıtmadığını ve bu sayede Türkiye’de bekâr göründüğünü öğrenmiştir.



Necati Şaşmaz, Nagehan Şaşmaz’la evlenerek aynı anda birden fazla evlilik yapmıştır. Birden çok evlilik fiili, kamu düzenini bozan bir suçtur. Necati Şaşmaz hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ediyoruz” denildi.2012 yılında evlenen Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz’ın iki çocukları var.

Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz Şubat 2019’da karşılıklı boşanma davası açtı.

