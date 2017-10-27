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Nebahat Çehre'den kötü haber! Etkinlikte fenalaştı

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen etkinlikte hayranlarının ilgisinden bunalan Nebahat Çehre fenalaşınca "Lütfen izin verin gideyim" dedi

Nebahat Çehre'den kötü haber! Etkinlikte fenalaştı

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen etkinlikte hayranlarının ilgisinden bunalan Nebahat Çehre fenalaşınca "Lütfen izin verin gideyim" dedi

27 Ekim 2017 Cuma 12:52
Nebahat Çehre'den kötü haber! Etkinlikte fenalaştı
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ÜNLÜ oyuncu  Nebahat Çehre (73) Zubizu'nun  Beşiktaş'taki Four Seasons Otelde düzenlediği etkinlikte hayranları ile buluştu.

KALABALIĞIN ORTASINDA KALINCA ZOR ANLAR YAŞADI

Sohbet bittiğinde kalabalık bir grup oyuncuyla selfie çekme yarışına girdi.  Nebahat Çehre kalabalığın ortasında kalınca zor anlar yaşadı.

"LÜTFEN İZİN VERİN GİDEYİM"

Posta'da yer alan habere göre; bir ara fenalaşan  Nebahat Çehre, "Hastayım, ilaçlarla ayakta duruyorum. Nefes alamıyorum, lütfen izin verin gideyim" dedi.

İşte  Nebahat Çehre'nin fenalaştığı o görüntüler; 

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