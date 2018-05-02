ANGELİNA Jolie'den hayat dersi niteliğinde söz... Ayrılığın ardından zor günler geçiren ve şimdilerde hayatına kaldığı yerden devam eden oyuncu, kendini kötü hissettiğinde nasıl hayata tutunduğunu şöyle anlattı: "Ne zaman kaybolmuş hissetsem haritaya bakar ve daha keşfedilecek birçok yerin, hikayenin ve hayatın olduğunu hatırlatırım."
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