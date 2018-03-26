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Ne müsriflik ne ihanet! 9 yıllık evliliği 'Milliyetçilik' bitirmiş

Mustafa-Emina Sandal çifti 9 yıllık evliliklerini bitiriyor. İkilinin ayrılmasında Mustafa Sandal'ın Türkçe'den çok Sırpça konuşan çocuklarından dolayı duyduğu rahatsızlık yatıyormuş

Ne müsriflik ne ihanet! 9 yıllık evliliği 'Milliyetçilik' bitirmiş

Mustafa-Emina Sandal çifti 9 yıllık evliliklerini bitiriyor. İkilinin ayrılmasında Mustafa Sandal'ın Türkçe'den çok Sırpça konuşan çocuklarından dolayı duyduğu rahatsızlık yatıyormuş

26 Mart 2018 Pazartesi 15:56
Ne müsriflik ne ihanet! 9 yıllık evliliği 'Milliyetçilik' bitirmiş
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MUSTAFA - Emina Sandal evliliğinin bitmesiyle ilgili her şey yazılıp çizildi. Emina Sandal'ın çok para harcaması ve müsrifliği bu ilişkinin bitmesinde en büyük rol oynadığı söylendi.

Tabii ki Emina Sandal'ın 50 bin nüfuslu, en pahalı evin 50 bin Euro olduğu Novi Pazar'da evinin dekorasyonu için 500 bin Euro harcaması, İstanbul'da çok lüks yaşayıp sadece evinin salonundaki parkeler için 100 bin TL harcaması bu evliliğin bitmesindeki nedenlerden bazıları…

ASIL NEDEN BAMBAŞKAYMIŞ

Ama 10 yıllık bu evliliğin bitmesindeki en büyük neden Mustafa Sandal'ın milliyetçilik duygularının ağır basması olmuş… Gazeteci Faik Erdemli'nin ulaştığı bilgiye göre, Emina Sandal'ın abisi milli basketbolcu Mirsad Türkcan'ın Novi Pazar'da spor okulu var. 2 ayda bir memleketi Novi Pazar'a giden Emina Sandal, giderken çocuklarını da yanında götürüyor. Novi Pazar'da abisinin basketbol okulunda eğitim gören çocuklar, orada kaldıkları süre içerisinde Sırpça konuşuyorlar.

MUSTAFA SANDAL RAHATSIZ OLDU

Aile içerisinde de Türkçe'den çok Sırpça konuşan çocuklar, baba Mustafa Sandal'ın dikkatinden de kaçmadı. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Mustafa Sandal, bu durumu eşi Emina ile de paylaştı. Artık çocuklarının sık sık Novi Pazar'a gitmemesini ve evde Sırpça yerine Türkçe konuşulmasını istedi. Fakat Mustafa, Emina'dan hiç beklemediği bir tepki aldı. Emina, Mustafa'ya; o istese de istemese de çocuklarını memleketine götüreceğini, orada anne ve babasının, abisinin olduğunu, onlarla görüşmeme gibi bir durumun mümkün olmayacağını söyledi. Çocukların Sırpça konuşmasına karışamayacağını da dile getiren Emina'nın bu çıkışı Mustafa ile iplerin kopmasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Emina SandalMustafa SandalMilliyetçilik
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