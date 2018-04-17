Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

Nazlı, sunuculuk hayatının en zor günlerini yaşıyor

Rakiplerinin iddialı dizilerle yarıştığı reyting sıralamasında Star Ana Haber'i sunucusu Nazlı Çelik, ilk 20 içerisine giremedi

Nazlı, sunuculuk hayatının en zor günlerini yaşıyor

Rakiplerinin iddialı dizilerle yarıştığı reyting sıralamasında Star Ana Haber'i sunucusu Nazlı Çelik, ilk 20 içerisine giremedi

17 Nisan 2018 Salı 17:39
Nazlı, sunuculuk hayatının en zor günlerini yaşıyor
banner404

DİZİLER kadar ana haber bültenlerinin de kıran kırana yarış içinde olduğu reyting listesinde Nazlı Çelik dibi gördü.

İLK 20 İÇERİSİNE GİREMEDİ

 Fatih Portakal ve Ahmet Hakan gibi güçlü isimlerle mücadele eden Nazlı Çelik, reyting sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alıyordu. Ancak birbirinden iddialı yapımların boy gösterdiği pazartesi akşamında büyük bir çöküş yaşayan Nazlı Çelik, 23. sırada kendine yer bulabildi.

GECE HAYATIYLA HABER OLUYORDU

Ünlü sunucu bir dönem gece hayatıyla magazin gündeminde manşetleri süslüyordu. Ancak kanal yönetimi tarafından uyarıldı mı bilinmez ama bu aralar gecelerde boy göstermiyor.

Nazlı Çelik için "Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü" iddiası magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Star Ana HaberNazlı Çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir konser bin fidan
Bir konser bin fidan
'Kocaman Ailem' için okuma provaları başladı
'Kocaman Ailem' için okuma provaları başladı
Kapıyı çaldı, kimse açmadı! Bahçeden dolaşıp içeri girince şoke oldu
Kapıyı çaldı, kimse açmadı! Bahçeden dolaşıp içeri girince şoke oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim