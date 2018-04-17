Nazlı, sunuculuk hayatının en zor günlerini yaşıyor

DİZİLER kadar ana haber bültenlerinin de kıran kırana yarış içinde olduğu reyting listesinde Nazlı Çelik dibi gördü.

İLK 20 İÇERİSİNE GİREMEDİ

Fatih Portakal ve Ahmet Hakan gibi güçlü isimlerle mücadele eden Nazlı Çelik, reyting sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alıyordu. Ancak birbirinden iddialı yapımların boy gösterdiği pazartesi akşamında büyük bir çöküş yaşayan Nazlı Çelik, 23. sırada kendine yer bulabildi.

GECE HAYATIYLA HABER OLUYORDU

Ünlü sunucu bir dönem gece hayatıyla magazin gündeminde manşetleri süslüyordu. Ancak kanal yönetimi tarafından uyarıldı mı bilinmez ama bu aralar gecelerde boy göstermiyor.

Nazlı Çelik için "Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü" iddiası magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.