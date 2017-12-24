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Nazlı, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Ünlü spiker Nazlı Çelik'in Instagram'da takip etmediği yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün fotoğraflarını beğenmesi 'aşk' dedikodularını alevlendirdi

Nazlı, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı

Ünlü spiker Nazlı Çelik'in Instagram'da takip etmediği yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün fotoğraflarını beğenmesi 'aşk' dedikodularını alevlendirdi

24 Aralık 2017 Pazar 13:18
Nazlı, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı
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2015 yılında evlendiği Serdar Bilgili'den 6 ay sonra boşanan Nazlı Çelik, Bilgili ile yeniden barışmış ama bu beraberlik de uzun sürmemişti. Başarısı ve zarafetiyle takdir toplayan başarılı haber spikerinin, son dönemde sürpriz bir isimle yakınlaştığı dedikodusu kulaktan kulağa yayıldı.

ARALARINDA 9 YAŞ FARK VAR

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Çelik, aynı dövüş kulübüne gittiği oyuncu Engin Öztürk'le sık sık görüşmeye başladı. Etiler'deki dövüş kulübünde tanışan Nazlı Çelik ile yakışıklı oyuncunun, her geçen gün artan samimiyeti aynı saloma giden birçok kişinin de dikkatini çekti.

FOTOĞRAFLARINI BEĞENİYOR

40 yaşındaki Çelik'in, 31 yaşındaki Öztürk'ü instagram'da takip etmemesine rağmen son birkaç ayda yayınladığı tüm fotoğraflarını beğenmesi gözden kaçmadı. Nazlı Çelik'in bu gizemli tavrı da "Havada aşk kokusu var" dedirtti.

BİLMECEYE DÖNDÜ

2015'te aşk yaşamaya başlayan İdil Fırat ile Engin Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı konuşulmuştu.

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