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Nazlı'dan boşanan Serdar, Uzan'ın karısıyla yakalandı

Haber spikeri Nazlı Çelik'ten boşanan Serdar Bilgili, yakın arkadaşı Hakan Uzan'ın eşiyle aşk yaşadığı söylenmişti. İkili ilk kez kameralara yakalandı

Nazlı'dan boşanan Serdar, Uzan'ın karısıyla yakalandı

Haber spikeri Nazlı Çelik'ten boşanan Serdar Bilgili, yakın arkadaşı Hakan Uzan'ın eşiyle aşk yaşadığı söylenmişti. İkili ilk kez kameralara yakalandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:52
Nazlı'dan boşanan Serdar, Uzan'ın karısıyla yakalandı
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SERDAR Bilgili, adının aşk dedikodularına karıştığı  Hakan Uzan'ın eşi Özlem Uzan'la ilk kez  Yeniköy'de birlikte objektife takıldı.

FLAŞLAR PATLAYINCA ŞOKE OLDULAR

Serdar Bilgili, önceki akşam  Hakan Uzan'la boşanma davası süren Özlem Uzan ve bir kadın arkadaşıyla objektife takıldı.  Yeniköy'deki bir balıkçıda yemek yiyen üçlü, çıkışta flaşlar patlayınca panikledi. Kapıda bekleyen Bilgili'nin aracına binmekten son andan vazgeçen iki kadın, farklı yönlere doğru yürüyerek gözlerden uzaklaştı.

NAZLI ÇELİK İLE BÜYÜK AŞK YAŞAMIŞTI

Star TV anahaber sunucusu  Nazlı Çelik ile büyük bir aşk yaşayarak evlenen  Serdar Bilgili, Çelik'ten boşanmıştı.

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YeniköySerdar BilgiliHakan UzanMagazin
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