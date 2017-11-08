Nazlı'dan boşanan Serdar, Uzan'ın karısıyla yakalandı

Star TV anahaber sunucusu Nazlı Çelik ile büyük bir aşk yaşayarak evlenen Serdar Bilgili, Çelik'ten boşanmıştı.

Serdar Bilgili , önceki akşam Hakan Uzan'la boşanma davası süren Özlem Uzan ve bir kadın arkadaşıyla objektife takıldı. Yeniköy'deki bir balıkçıda yemek yiyen üçlü, çıkışta flaşlar patlayınca panikledi. Kapıda bekleyen Bilgili'nin aracına binmekten son andan vazgeçen iki kadın, farklı yönlere doğru yürüyerek gözlerden uzaklaştı.

SERDAR Bilgili, adının aşk dedikodularına karıştığı Hakan Uzan 'ın eşi Özlem Uzan'la ilk kez Yeniköy 'de birlikte objektife takıldı.

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