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Nazlı'dan ayrılan Serdar, gönlünü Uzan'ın karısına kaptırdı

Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili, iş adamı Hakan Uzan'ın boşanma aşamasındaki eşi Özlem Uzan ile aşk yaşıyor

Nazlı'dan ayrılan Serdar, gönlünü Uzan'ın karısına kaptırdı

Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili, iş adamı Hakan Uzan'ın boşanma aşamasındaki eşi Özlem Uzan ile aşk yaşıyor

19 Ekim 2017 Perşembe 10:21
Nazlı'dan ayrılan Serdar, gönlünü Uzan'ın karısına kaptırdı
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BEŞİKTAŞ'IN eski Başkanı  Serdar Bilgili bomba bir aşka yelken açtı. Bilgili, uzun zamandır  Türkiye'de olmayan iş adamı  Hakan Uzan'ın boşanma aşamasındaki eşi Özlem Uzan ile aşk yaşadığı iddia edildi.

GİZLENMEKTEN VAZGEÇTİLER

Bir süredir birlikte olan  Serdar Bilgili ile Özlem Uzan'ın, birlikte bir restaurantta  Ebru Gündeş'i dinlemeye gittikleri belirtilirken Bilindiği kadarıyla Özlem Uzan, dava açtı ancak halen eşi  Hakan Uzan'dan boşandığına dair kamuoyuna yansımış bir bilgi yok.  Serdar Bilgili ile ilişkisini alenen yaşamaya başlayan Özlem Uzan'ın sessiz sedasız boşanmış olabileceği belirtiliyor.

SERDAR BİLGİLİ İLE HAKAN UZAN ESKİDEN ARKADAŞTI

Serdar Bilgili'nin Özlem Uzan'la aşk yaşamaya başlamasına bir dönem arkadaşlıkları bulunan  Hakan Uzan'dan nasıl bir tepki geleceği merak ediliyor.

SERDAR BİLGİLİ, NAZLI ÇELİK'LE BÜYÜK BİR AŞK YAŞAMIŞTI

Serdar Bilgili'nin daha önce Star TV ana haber spikeri  Nazlı Çelik ile evlenmiş aldatma iddialarının ardından ikili boşanmıştı. Daha sonra yeniden sevgili olan çift, yine mutluluğu bulamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan UzanÖzlem UzanSerdar Bilgili
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