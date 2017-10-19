Nazlı'dan ayrılan Serdar, gönlünü Uzan'ın karısına kaptırdı

BEŞİKTAŞ'IN eski Başkanı Serdar Bilgili bomba bir aşka yelken açtı. Bilgili, uzun zamandır Türkiye'de olmayan iş adamı Hakan Uzan'ın boşanma aşamasındaki eşi Özlem Uzan ile aşk yaşadığı iddia edildi.

GİZLENMEKTEN VAZGEÇTİLER

Bir süredir birlikte olan Serdar Bilgili ile Özlem Uzan'ın, birlikte bir restaurantta Ebru Gündeş'i dinlemeye gittikleri belirtilirken Bilindiği kadarıyla Özlem Uzan, dava açtı ancak halen eşi Hakan Uzan'dan boşandığına dair kamuoyuna yansımış bir bilgi yok. Serdar Bilgili ile ilişkisini alenen yaşamaya başlayan Özlem Uzan'ın sessiz sedasız boşanmış olabileceği belirtiliyor.

SERDAR BİLGİLİ İLE HAKAN UZAN ESKİDEN ARKADAŞTI

Serdar Bilgili'nin Özlem Uzan'la aşk yaşamaya başlamasına bir dönem arkadaşlıkları bulunan Hakan Uzan'dan nasıl bir tepki geleceği merak ediliyor.

SERDAR BİLGİLİ, NAZLI ÇELİK'LE BÜYÜK BİR AŞK YAŞAMIŞTI

Serdar Bilgili'nin daha önce Star TV ana haber spikeri Nazlı Çelik ile evlenmiş aldatma iddialarının ardından ikili boşanmıştı. Daha sonra yeniden sevgili olan çift, yine mutluluğu bulamamıştı.