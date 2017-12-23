Nazlı Çelik gönlünü Engin Öztürk’e mi kaptırdı?

BUNDAN iki yıl önce Serdar Bilgili ile 6 ay evli kalan ve ardından boşanan Nazlı Çelik’in gönlünü oyuncu Engin Öztürk’e kaptırdığı iddia edildi. Takvim’in haberine göre, Çelik ile Öztürk aynı dövüş kulübüne gidiyor. Burada tanışan ikili son zamanlarda sık sık buluşmaya başladı.
40 yaşındaki Çelik, 31 yaşındaki Öztürk’ü Instagram’da takip etmiyor ama fotoğraflarını sık sık beğeniyor.
Öztürk’ün son olarak 2015’te aşk yaşamaya başladığı İdil Fırat ile geçtiğimiz günlerde barıştığı konuşulmuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.