Nazlı Çelik gönlünü Engin Öztürk’e mi kaptırdı?

BUNDAN iki yıl önce Serdar Bilgili ile 6 ay evli kalan ve ardından boşanan Nazlı Çelik’in gönlünü oyuncu Engin Öztürk’e kaptırdığı iddia edildi. Takvim’in haberine göre, Çelik ile Öztürk aynı dövüş kulübüne gidiyor. Burada tanışan ikili son zamanlarda sık sık buluşmaya başladı.

40 yaşındaki Çelik, 31 yaşındaki Öztürk’ü Instagram’da takip etmiyor ama fotoğraflarını sık sık beğeniyor.

Öztürk’ün son olarak 2015’te aşk yaşamaya başladığı İdil Fırat ile geçtiğimiz günlerde barıştığı konuşulmuştu.