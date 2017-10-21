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"Namus abidelerine ithafen" diyerek yeni sevgilisini ilan etti

Özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Ece Erken, evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı iş adamı Nazım Torbaoğlu ile yeniden görüntülendi

"Namus abidelerine ithafen" diyerek yeni sevgilisini ilan etti

Özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Ece Erken, evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı iş adamı Nazım Torbaoğlu ile yeniden görüntülendi

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:10
"Namus abidelerine ithafen" diyerek yeni sevgilisini ilan etti
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ÜNLÜ sunucu  Ece Erken, evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı iş adamı Nazım Torbaoğlu ile dün  İzmir'de bulunan bir mekanda görüntülendi.

"NAZIM BEY BEKAR BİR ERKEK"

Mekana el ele gelen  Ece Erken, Nazım Torbaoğlu'nun boşandığını açıklayarak şunları söyledi: "Yorum yazan namus abidelerine ithafen;  İzmir'e ailemle geldim. Nazım Bey geçen ay boşandı. Ve iki yıl önce açılan dava geçen ay sonuçlandı. Nazım Bey bekar bir erkek" açıklamasında bulundu.

İkili böyle görüntülendi; 

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Ece Erken
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