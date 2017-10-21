"Namus abidelerine ithafen" diyerek yeni sevgilisini ilan etti

ÜNLÜ sunucu Ece Erken, evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı iş adamı Nazım Torbaoğlu ile dün İzmir'de bulunan bir mekanda görüntülendi.
"NAZIM BEY BEKAR BİR ERKEK"
Mekana el ele gelen Ece Erken, Nazım Torbaoğlu'nun boşandığını açıklayarak şunları söyledi: "Yorum yazan namus abidelerine ithafen; İzmir'e ailemle geldim. Nazım Bey geçen ay boşandı. Ve iki yıl önce açılan dava geçen ay sonuçlandı. Nazım Bey bekar bir erkek" açıklamasında bulundu.
İkili böyle görüntülendi;
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