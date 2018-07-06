Nagihan ateş püskürdü! O iddialar...

NAGİHAN Karadere sosyal medya hesabından yaptığı , "Ben sağda solda bir şeyler duyuyorum ama gülüp geçtim ama baktım ki ciddiye alınmış. Benim bir sponsorum yok. SMS sponsoru nedir ya. Siz gerçekten hazımsızlığınızı neye bağlayacağınızı şaşırmışsınız. Benim destekçilerim sadece değerli halkımız oldu kabullenin hazmedin artık. Hazımsızlara zavallılara tek cevabım" açıklamasıyla söylentilere tepkisini dile getirdi.

