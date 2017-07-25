Müzikler Cahit Berkay'dan, düet Zuhal Olcay'dan

5 AĞUSTOS tarihinde Marmara Forum AVM’de ilk elemesi gerçekleştirilecek ‘Işığını Yansıt’ projesi kapsamında; Cahit Berkay, Zuhal Olcay, Nihat Odabaşı ve Selçuk Kaya'nın aralarında bulunduğu jüri, yeni yetenekler arayacak.Bu yıl ilki düzenlenecek olan yarışmada, Zuhal Olcay sesine inandığı bir yarışmacının çıkış şarkısı için klip yönetmeni Nihat Odabaşı’nın kamerası karşısına geçecek. Olcay’ın düet yapacağı bestenin müziğini ise Cahit Berkay hazırlayacak.

"400 GÜZEL SES DİNLEDİM"

İlk eleme için kolları sıvayan Olcay, “Muhteşem bir jüri ile yeni yetenekler arayacağız. Şimdiye kadar 400 güzel ses dinledim. İçinde bulunmaktan keyif aldığım bir proje oldu. Cahit Berkay gibi bir duayen ile aynı projede yer almak benim için büyük mutluluk. Yeni keşfimiz için jüride bulunan isimlerle kolları sıvadık. Umarım müzik dünyasına sesi ile büyüleyen yeni bir sanatçı kazandırırız” dedi.