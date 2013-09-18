Mutluluklarını ölümsüzleştirdiler

Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşe Erol ve Adalet Bakanlığı'nda memur olarak görev yapan Mahir Erol çifti, Bursa'da kıyılan nikahlarının hemen ardından Mahir Prodüksiyon ile anlaşarak soluğu Alanya'da aldılar

ALANYA Mahir Prodüksiyon'un fotoğraf ve video çekimi konusundaki ustalık ve ününü duyan yeni evli Erol çifti, Bursa'daki düğünlerinden hemen sonra Alanya'ya geldiler. Alanya'da mutluluklarını ölümsüzleştirmek isteyen genç çift, prodüksiyon ekibi ile birlikte ilçenin tarihi ve turistik mekanlarında fotoğraf ve video çektirdi. Oldukça keyifli geçen çekimler boyunca genç çift, Alanya'nın tarihi ve turistik bölgelerini de görme fırsatı buldu. Çekimler boyunca mutlu oldukları görülen çift, tekrar Alanya'ya geleceklerini söyledi. Çekimlerin sona ermesinin ardından çift Alanya Mahir Prodüksiyon ekibine teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.







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