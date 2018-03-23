Müstehcen paylaşımlar yapan yerli Dan Bilzerian'a polis baskını

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesaplarından müstehcen, sapkın içerikler paylaştığı gerekçesiyle Taha Özer hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
TELEFONLARINA VE BİLGİSAYARLARINA EL KONULDU
Ataşehir'de adresi belirlenen Taha Özer, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, iki adet bilgisayar ve bir adet taşınabilir bellek ele geçirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA BIRAKILDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Taha Özer, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Özer isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TAHA ÖZER KİMDİR?
Taha Özer, zenginliğini, gece hayatını, gezip tozmalarını ve kadınlarla ilişkilerini sergilediği Instagram fotoğraflarıyla hızlı bir şekilde fenomen oldu. Özer, meşhur bir ayakkabı firmasının sahibinin oğlu.
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