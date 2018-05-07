Mustafa Topaloğlu: Sivas'a gidiyordum

'ONUR'un Taksisi' adlı radyo programı sunucusu Onur Sakar'la taksi başında poz veren şarkıcı, "Normal araba bile kullanmam. Sürekli taksi kullanırım. UBER nedir bilmem. Taksi bizimdir" dedi. Muhabirlerin "İlginç bir taksi anınız var mı?" sorusuna Toplaoğlu, "Yine bir akşam geç vakit arkadaşların yanından ayrılıp Levent’ten taksiye bindim. Şoför arkadaş ‘Nereye abi?’ diye sordu. Ben de ‘Sivas’a’ dedim. Sonrasını hatırlamıyorum, takside uyumuşum. Gözümü bir açtım Bolu’dayız. Şoför arkadaş ‘Abi buranın kahvaltısı güzeldir, karnımızı doyuralım, yola devam ederiz’ dedi. O anda anladım ki ciddiye almış sahiden Sivas’a gidiyor. Kahvaltımızı ettik sonra İstanbul’a geri döndük" cevabını verdi.
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