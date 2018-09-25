Mustafa Topaloğlu, bu sabah yoğun bakıma kaldırıldı!

'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Topaloğlu'nun şu an yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi

Mustafa Topaloğlu, bu sabah yoğun bakıma kaldırıldı!
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MUSTAFA Topaloğlu, bu sabah saat 05.30 sularında kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hemen Kadıköy’deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 61 yaşındaki türkücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

STENT TAKILDI

Topaloğlu’nun kalbinde bulunan damarların tıkandığı ve bunun üzerine anjiyoplasti tekniğini kullanarak stent takıldığı bilgisine ulaşıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bu sabah saatlerine karşı rahatsızlanarak eşi tarafından hastaneye kaldırılan Topaloğlu’nun şu sıralar yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

KAYNAK SÖZCÜ

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