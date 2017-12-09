Mustafa Sandal o isimle ortaya çıktı!

MUSTAFA Sandal ile eşi Emina Sandal’ın yuvası üzerinde kara bulutlar gezdiği, ünlü popçunun iki hafta önce Çubuklu’daki villadan ayrıldığı iddia edilmişti.
Posta'da yer alan haberer göre; 15 gündür ortalarda görünmeyen Mustafa Sandal, perşembe gecesi Leipzig-Beşiktaş maçında ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı rahmetli Mehmet Üstünkaya’nın kızı Aslı Üstünkaya ve bir grup Beşiktaşlı yöneticiyle Yeniköy’de bir lokantada maçı izledi.
Morali bozuk olan Sandal, Beşiktaş’ın 2-1’lik galibiyetine çok sevindi.
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