Mustafa Sandal'ın karizmayı çizdirdiği anlar

TİM’İN düzenlediği Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasına “melek yatırımcı” sıfatıyla katılan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, “Bir yıldır bu dünyanın içindeyim. Teknolojiyi, yeniliği ve girişimi çok seviyorum. Bir animasyon ve yazılım şirketimiz, dahil olduğumuz uygulamalar var. Yakında bir TV kanalında girişimcilik konulu bir programımız da olacak. Gençlere önerim; cesaretinizi eksik etmeyin. Cesareti olmayan hiç bir fikir, tünelin sonundaki ışığı yakalayamaz” dedi.

Etkinlikte Türkiye’deki oyun geliştiricilerinin ve oyunların gelişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kristal Piksel Ödülleri de sahiplerini buldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ü sahiplerine takdim etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği ve ülkemizde inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasının altıncısı İstanbul Kongre Merkezinde devam ediyor. Etkinlikte “Melek Yatırımcı” sıfatı ile bir konferans veren ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, müzik kariyerindeki aşamalardan örnekler vererek girişimci gençlere tavsiyelerde bulundu.

Mustafa Sandal, bir yıldan bu yana girişimcilik dünyasının içinde olduğunu belirterek “Teknolojiyi, yeniliği ve girişimi çok seviyorum. Bu özellikler DNA’mda var. Bir melodinin etrafındaki aranjman ve kurgu, o melodiye hit yapabiliyor. Bunlar, diğer alanlardaki girişimlerden farklı disiplinler değil. Bizim de bu alanda güzel bir animasyon ve yazılım şirketlerimiz var. Ring para gibi dahil olduğumuz uygulamalar var. Yakında bir TV kanalında Ver Gazı adında bir programımız da olacak” dedi.

Konuşmasında gençlere “Cesaretinizin bir sınırı olsun” diyen Sandal, bu sözlerini şu örnekle açıkladı: “Bizim de karizmayı çizdirdiğimiz zamanlar oldu. Bir dönemin en prestijli organizasyonu olan Rumeli Hisarı Konserleri döneminde benim de dört gün boyunca izleyicilerimle buluşmam gerekiyordu. Konsere daha önce hiç yapılmayan bir giriş yapalım istedik. Beyin fırtınaları sonrası tarihi surlardan kayarak sahneye inmem istendi. Konser öncesi defalarca dağcılar eşliğinde sahneye kayarak inme provaları yaptım. Konser zamanı gelip çattığında, planladığımız gibi sahneye surlardan kayarak indim. Ancak ipleri çözüp sahneye geçmem gerektiği anda fark ettik ki, ipler çözülmüyor. Bir dakikada bitmesi gereken iş, tam altı dakika sürdü. O süre boyunca orkestra intro çalmaya devam etti. İzleyenlerin sıkılmaması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maalesef dört gün boyunca her akşam o kurguyu tekrar tekrar yapmak zorunda kaldım. Bu tür örnekler, girdiğim yolda farkındalığım ile alakalı. Bende bu cesaret olmasa idi, kariyerim bu şekilde gelişmezdi.”

Cesaretinizi eksik etmeyin

Mustafa Sandal, genç girişimcilere öğütler verdiği konuşmasında öncelikle “Kimseden korkmayın. Girişimciliğe başlarken, biraz çılgın olmak, korkusuz olmak iyidir” derken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yanında cesareti olmayan hiç bir fikir, tünelin sonundaki ışığı yakalayamaz. Sizlerin kendinize özgü değişik dokunuşlarınızla her tür girişim daha da ileriye gidecektir. Cesaretinizi yanınızdan eksik etmeyin” dedi.