Mustafa da topa girdi! Ciğer sökücü avukata talimat verdi

GÖRSEL ve yazılı basın ile sosyal medyada kendisi hakkında ortaya atılan iddialar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan Gülben Ergen'e çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'dan destek geldi.

TAZMİNAT DAVALARI AÇTI

Ünlü şarkıcıyla ilgili yayınlarda kendisi ve çocuklarının da adının geçmesinden rahatsız olan Erdoğan, söz konusu iddiaları ortaya atanlar hakkında tazminat davaları açtı.

ÇOCUKLAR ADINA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, Ergen ve Erdoğan'ın çocukları adına da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

AVUKATININ LAKABI CİĞER SÖKÜCÜ

Ünlü şarkıcının avukatlığını yapan ve dava sürecini takip edecek Altın Mimir'in lakabı Ciğer Sökücü... Mimir, geçtiğimiz aylarda Hürriyet'ten gazetesinden Ayşe Arman'a verdiği röportajda müvekillerinin çoğunu kadınların oluşturduğunu belirterek "Müvekkillerimin ortak paydaları, aslında kadın olmaları değil, uğramış oldukları büyük haksızlıklar. Ama doğru, terazimin kadın tarafı ağır basıyor. Çünkü bütün dünyada haksızlığa uğrayan kadın sayısı daha fazla" ifadelerini kullanmıştı.