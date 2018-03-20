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Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu

Mustafa "Çocuklarımın babasını zor tuttum" diyen Gülben'i yalanladı

Gülben Ergen, canlı yayına çıkıp "Çocuklarımın babasını zor tutuyorum." diyerek Erhan Çelik'e gözdağı vermişti. Mustafa Erdoğan, eski eşi Gülben'i "Ben tehditte bulunmadım" diyerek yalanladı

Mustafa "Çocuklarımın babasını zor tuttum" diyen Gülben'i yalanladı

Gülben Ergen, canlı yayına çıkıp "Çocuklarımın babasını zor tutuyorum." diyerek Erhan Çelik'e gözdağı vermişti. Mustafa Erdoğan, eski eşi Gülben'i "Ben tehditte bulunmadım" diyerek yalanladı

20 Mart 2018 Salı 16:12
Mustafa "Çocuklarımın babasını zor tuttum" diyen Gülben'i yalanladı
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ESKİ kocası Erhan Çelik'i Tolga Duğles ile aldattığı iddia edilen Gülben Ergen, Seda Sayan'ın programına çıkıp "Çocuklarımın babasını zor tutuyorum." demişti. Konuyla ilgili ifade veren Mustafa Erdoğan, Ergen'i yalanladı.

GÜLBEN YALANCI ÇIKTI

Haberler.com'un haberine göre, Mustafa Erdoğan ifadesinde, Erhan Çelik'i tehdit etmediğini Gülben Ergen ile herhangi bir girişimde bulunmadığını belirtti. Erdoğan, Gülben Ergen'in dediği "Çocuklarımın babasını zor tutuyorum." sözünü de olaydan çok sonra duyduğunu ifade etti.

İşte Mustafa Erdoğan'ın ifadesi:

"Bana sormuş olduğunuz Gülben Ergen eski eşim olur. Kendisinden çocuklarım var. Gülben Ergen'in bir televizyon programında Erhan Çelik ile arasındaki husumete ilişkin konuşma yaparken 'Çocuklarımın babasını zor tutuyorum' şeklinde beyanda bulunduğunu bu olayın çok sonrasında duydum. Doğru olup olmadığını bile bilmiyorum. Araştırmadım. Benim bu eylem ile hiçbir ilgim yoktur. Erhan Çelik'i tehdit etme yönünde münferiden ya da Gülben Ergen ile birlikte hiçbir eyleme kalkışmadım. Suçlama asılsızdır. Kabul etmiyorum."
 

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Gülben ErgenCanlı YayınErhan ÇelikTolga DuğlesMustafa ErdoğanMolaMagazin
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