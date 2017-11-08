Mustafa Ceceli isyan etti: Çok ileri gidiyorsunuz

MUSTAFA Ceceli, gittiği düğünde fotoğraf çektirdiği Alican Ulusoy'un eşinin eski sevgilisi olduğunun iddia edilmesine sinirlenerek sosyal medyada tepki gösterdi.

"EŞİMİN EN YAKIN ARKADAŞI"

Aynı karede yer aldığı Alican Ulusoy'un, eşi Selin İmer'in en yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirten Ceceli, Alican Ulusoy ile bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Şerefi beş paralıklara yazıyorum: Eşimin en yakın arkadaşını sevgilisi diye yazan ve konuşan pislikler.. Çok ileri gidiyorsunuz.. Akıllı olun.. bu ülkede hukuk var. Çamur atarsın ama izini kendi üstünde bulursun.."