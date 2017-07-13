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Mustafa Ceceli, evlilik sonrası ilk paylaşımını yaptı

Sosyetik güzel Selin İmer'le nikah masasına oturan Mustafa Ceceli, yaptığı paylaşımda "Gönlünü gönlüme nasip eden rabbime şükürler olsun sevdiğim" ifadelerine yer verdi

Mustafa Ceceli, evlilik sonrası ilk paylaşımını yaptı

Sosyetik güzel Selin İmer'le nikah masasına oturan Mustafa Ceceli, yaptığı paylaşımda "Gönlünü gönlüme nasip eden rabbime şükürler olsun sevdiğim" ifadelerine yer verdi

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:33
Mustafa Ceceli, evlilik sonrası ilk paylaşımını yaptı
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MUSTAFA Ceceli, Mayıs ayında 9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşanmış, 10 Temmuz'da da Selin İmer ile nikah masasına oturmuştu.  Mustafa Ceceli, evlendikten sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.  Mustafa Ceceli'nin paylaşımındaki ayrıntı ise gözlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜ VERMEDİLER

Beykoz'da bulunan Çubuklu Vadi Konakları'nda sadece aile üyelerinin ve çok yakınların katıldığı bir nikahla evlenen Ceceli ve İmer, görüntü vermemek için özel önlemler almıştı.

MANİDAR PAYLAŞIM

Evlendikten 3 gün sonra sahneye çıkan  Mustafa Ceceli sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ceceli'nin nikah sonrası "Gönlünü gönlüme nasip eden rabbime şükürler olsun sevdiğim" notuyla yaptığı bu paylaşımda dikkat çeken nokta ise 'S' ve 'E' harflerinin büyük olması.

İşte Ceceli'nin yaptığı o paylaşım; 

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa CeceliBeykozSelin İmerEvlilik
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