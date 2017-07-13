Mustafa Ceceli, evlilik sonrası ilk paylaşımını yaptı

MUSTAFA Ceceli, Mayıs ayında 9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşanmış, 10 Temmuz'da da Selin İmer ile nikah masasına oturmuştu. Mustafa Ceceli, evlendikten sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Mustafa Ceceli'nin paylaşımındaki ayrıntı ise gözlerden kaçmadı.
GÖRÜNTÜ VERMEDİLER
Beykoz'da bulunan Çubuklu Vadi Konakları'nda sadece aile üyelerinin ve çok yakınların katıldığı bir nikahla evlenen Ceceli ve İmer, görüntü vermemek için özel önlemler almıştı.
MANİDAR PAYLAŞIM
Evlendikten 3 gün sonra sahneye çıkan Mustafa Ceceli sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ceceli'nin nikah sonrası "Gönlünü gönlüme nasip eden rabbime şükürler olsun sevdiğim" notuyla yaptığı bu paylaşımda dikkat çeken nokta ise 'S' ve 'E' harflerinin büyük olması.
İşte Ceceli'nin yaptığı o paylaşım;
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