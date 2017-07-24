Mustafa Ceceli eşi Selin İmer’le balayında

9 yıllık eşinden boşanıp sevgilisi Selin İmer ile 10 Temmuz'da evlenen Mustafa Ceceli, balayına gittiği Fransa'nın Nice ve Monaco şehirlerinden ilk fotoğraflarını paylaştı.İkilinin aynı renkte giydikleri kıyafet gözlerden kaçmazken, tatile gitmeden önce ise gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceceli, çocuk istemediklerini belirtmişti.

AYNI RENKTE KIYAFET GİYDİLER

10 Temmuz'da nikah masasına oturan çiftin, balayından paylaştıkları ilk fotoğraflarında aynı renkte kıyafet giymeleri dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFI YORUMA KAPATTI

Balayı için Fransa'nın güney sahillerini tercih eden çift mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı. Ceceli'nin sosyal medya hesaplarını yoruma kapatması dikkat çekti.9 yıllık eşinden boşanıp sevgilisi Selin İmer ile 10 Temmuz'da evlenen Mustafa Ceceli, balayına gittiği Fransa'nın Nice ve Monaco şehirlerinden ilk fotoğraflarını paylaştı.İkilinin aynı renkte giydikleri kıyafet gözlerden kaçmazken, tatile gitmeden önce ise gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceceli, çocuk istemediklerini belirtmişti.

AYNI RENKTE KIYAFET GİYDİLER

10 Temmuz'da nikah masasına oturan çiftin, balayından paylaştıkları ilk fotoğraflarında aynı renkte kıyafet giymeleri dikkatlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFI YORUMA KAPATTI

Balayı için Fransa'nın güney sahillerini tercih eden çift mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı. Ceceli'nin sosyal medya hesaplarını yoruma kapatması dikkat çekti.