Mustafa Ceceli'den nikah sonrası ilk paylaşım

BOŞANMADAN 45 gün sonra gerçekleşen sürpriz nikaha ait tek bir görüntü dahi basına sızmadı.Gecede çifti yalnız bırakmayan davetliler de fotoğraf paylaşımı yapmadı.Mustafa Ceceli, nikahtan 3 gün sonra Selge Beach Resort Otel'de sahneye çıktı.Ceceli, konser videosunu da "gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime... Şükürler olsun SEvdiğim..." notuyla Instagram'da paylaştı.Mustafa Ceceli'nin nikah sonrası yaptığı ilk paylaşım ve SE harflerinin büyük olması dikkat çekti