Mustafa Ceceli'den İntizar ve eski eşi Sinem Gedik'le ilgili gizli kamera açıklaması!

İKİ kadının yakınlaştığı görüntülerin yer aldığı video sosyal medyaya düşünce, ünlü isimler Ceceli'ye büyük tepki gösterdi. Velayet için bile olsa çocuğunun annesi olan kadının mahremiyetini hedef aldığını düşünen Ceceli'nin meslektaşları şarkıcıya ağır sözlerle yüklendi. Yaşanan gelişmeler karşısında sessizliğini koruyan Ceceli olayın daha da büyümesi ve eleştiri oklarının kendi üzerine çevrilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yaşananların bir baba olarak kendisini de zorladığını ancak tüm bu adımları oğlunu düşünerek attığını söyledi ve şu satırları paylaştı:

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 09:43