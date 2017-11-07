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Mustafa Ceceli ateş püskürdü: Pislikler, akıllı olun

Geçtiğimiz günlerde "Eşinin eski sevgilisiyle aynı karede yer aldı" haberleri çıkan Mustafa Ceceli, "Çok ileri gidiyorsunuz pislikler, akıllı olun" diyerek ateş püskürdü

Mustafa Ceceli ateş püskürdü: Pislikler, akıllı olun

Geçtiğimiz günlerde "Eşinin eski sevgilisiyle aynı karede yer aldı" haberleri çıkan Mustafa Ceceli, "Çok ileri gidiyorsunuz pislikler, akıllı olun" diyerek ateş püskürdü

07 Kasım 2017 Salı 17:13
Mustafa Ceceli ateş püskürdü: Pislikler, akıllı olun
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ÜNLÜ şarkıcı  Mustafa Ceceli, eşiyle birlikte bir arkadaşlarının düğününe gitmiş ikilinin fotoğrafları çok konuşulmuştu. Ceceli, iddialara sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

KARISININ ESKİ SEVGİLİSİYLE AYNI KAREDE HABERLERİ ÇIKMIŞTI

"Mustafa Ceceli, eşinin eski sevgilisiyle fotoğraf çektirdi" haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ceceli, çıkan haberlere ateş püskürdü.

"EŞİMİN EN YAKIN ARKADAŞI"

Mustafa Ceceli şöyle cevap verdi: Şerefi beş paralıklara yazıyorum: Eşimin en yakın arkadaşını sevgilisi diye yazan ve konuşan pislikler.. Çok ileri gidiyorsunuz.. Akıllı olun.. bu ülkede hukuk var. Çamur atarsın ama izini kendi üstünde bulursun..

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Mustafa Ceceli
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