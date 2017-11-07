Mustafa Ceceli ateş püskürdü: Pislikler, akıllı olun

ÜNLÜ şarkıcı Mustafa Ceceli, eşiyle birlikte bir arkadaşlarının düğününe gitmiş ikilinin fotoğrafları çok konuşulmuştu. Ceceli, iddialara sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

KARISININ ESKİ SEVGİLİSİYLE AYNI KAREDE HABERLERİ ÇIKMIŞTI

"Mustafa Ceceli, eşinin eski sevgilisiyle fotoğraf çektirdi" haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ceceli, çıkan haberlere ateş püskürdü.

"EŞİMİN EN YAKIN ARKADAŞI"

Mustafa Ceceli şöyle cevap verdi: Şerefi beş paralıklara yazıyorum: Eşimin en yakın arkadaşını sevgilisi diye yazan ve konuşan pislikler.. Çok ileri gidiyorsunuz.. Akıllı olun.. bu ülkede hukuk var. Çamur atarsın ama izini kendi üstünde bulursun..