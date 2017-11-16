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Müslüm Baba'nın öldükten sonra çekilen fotoğrafı çıktı

Arabeskin duayen isimlerinden Müslüm Gürses'in öldükten sonra çekildiği öne sürülen fotoğrafı, ünlü sanatçının hayranları tarafından sosyal medyada paylaşılıyor

Müslüm Baba'nın öldükten sonra çekilen fotoğrafı çıktı

Arabeskin duayen isimlerinden Müslüm Gürses'in öldükten sonra çekildiği öne sürülen fotoğrafı, ünlü sanatçının hayranları tarafından sosyal medyada paylaşılıyor

16 Kasım 2017 Perşembe 13:41
Müslüm Baba'nın öldükten sonra çekilen fotoğrafı çıktı
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ARABESK müziğinin ünlü isimlerinden Müslüm Gürses'in öldükten sonra çekildiği öne sürülen fotoğrafı sosyal medyada dolaşmaya başladı.

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

2013 yılında aramızdan ayrılan ve sevelerine büyük üzüntü yaşatan Müslüm Gürses'in öldükten sonra çekildiği öne sürülen fotoğrafı yeniden gündeme geldi.

"ÖLÜM HERKESİ EŞİTLİYOR"

Sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan fotoğraf karesi hakkında "Ölüm herkesi eşitliyor" şeklinde yorumlar yapılıyor.

İşte o fotoğraf; 

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Müslüm GürsesMagazin
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