Müslüm Baba'nın öldükten sonra çekilen fotoğrafı çıktı

ARABESK müziğinin ünlü isimlerinden Müslüm Gürses'in öldükten sonra çekildiği öne sürülen fotoğrafı sosyal medyada dolaşmaya başladı.
YENİDEN GÜNDEME GELDİ
2013 yılında aramızdan ayrılan ve sevelerine büyük üzüntü yaşatan Müslüm Gürses'in öldükten sonra çekildiği öne sürülen fotoğrafı yeniden gündeme geldi.
"ÖLÜM HERKESİ EŞİTLİYOR"
Sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan fotoğraf karesi hakkında "Ölüm herkesi eşitliyor" şeklinde yorumlar yapılıyor.
İşte o fotoğraf;
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