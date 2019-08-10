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Muslera ve ailesi kutlama yemeğinde

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, önceki gün eşi Patricia Callero ve çocukları Kailash ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.

MAGAZİN 09.08.2019, 17:17 Toygar Dim
Muslera ve ailesi kutlama yemeğinde
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GEÇEN günlerde Akhisar Belediyespor ile oynadıkları Süper Kupa maçını kazanan Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, kupa başarısını ailesi ile birlikte yemek yiyerek kutladı.

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restaurant'da yemek yiyen Muslera, restoran çıkışı gazeteciler tarafından görüntülendi.

Aracını beklediği sırada Galatasaray taraftarlarının tebriklerini kabul eden ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen başarılı kaleci ve ailesi, araçlarının gelmesiyle birlikte İstinyePark'tan ayrıldı.
 

#Galatasaray #fernando #Muslera #Zuma #restaurant
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