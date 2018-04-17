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"Murat Yıldırım iyi oyuncu ama..."

Posta'nın TV yazarı Mesut Yar bugünkü köşesinde “Kim Milyoner Olmak İster?”in ekran macerasını masaya yatırdı.

"Murat Yıldırım iyi oyuncu ama..."

Posta'nın TV yazarı Mesut Yar bugünkü köşesinde “Kim Milyoner Olmak İster?”in ekran macerasını masaya yatırdı.

17 Nisan 2018 Salı 08:33
"Murat Yıldırım iyi oyuncu ama..."
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MESUT Yar bugünkü köşesinde “Kim Milyoner Olmak İster?”in ekran macerasını masaya yatırdı.

İşte yazının o bölümü:
“Kim Milyoner Olmak İster?” (atv) ciddi anlamda süksesini kaybetti. Önündeki rüzgar nereden eserse essin yarışma eskiden reyting listesinde mutlaka ilk 10 ya da 20 program arasında yer alıyordu...

Şimdi bu skorlar çok zor yakalanıyor. Üçüncü sunucu değişimi programa çok da yaramadı. Format eskise, izlenirlik böylesine inişli çıkışlı olmazdı...

Murat Yıldırım iyi bir oyuncu ama o koltukta hâlâ tedirgin. Bir de ses, herkesi rahatlatan, izleyene güven telkin eden ses; bak o da o koltuğa bir türlü oturamıyor...

Bir TV klasiğinden kolayca vazgeçmemek lazım. Program iyi bir idman süreci istiyor. Ben dostum ve bunu netlikle yazıyorum!

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Anahtar Kelimeler:
“Kim Milyoner Olmak İster
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