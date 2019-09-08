Murat Yıldırım'dan bir iyi bir de kötü haber

Yeni dizi projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Murat Yıldırım, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' programından ayrıldı.

YILDIRIM TWITTER'DAN DUYURDU

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum.Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve Milyoner ekibime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu yeni sezonda bir dizide başrol olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.