Murat ve Aslı'dan beklenen haber geldi

SUNUCU Eser Yenenler ve Berfu Yıldız düğününün yankıları devam ediyor. İki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin mutlu gününe Murat Boz ve Aslı Enver de eşlik etti.

"YAKINDA OLACAK İNŞALLAH"

Düğünde objektiflere samimi pozlar veren Murat Boz ve Aslı Enver çiftinden beklenen haber geldi. İkili, "Düğün planı var mı?" sorusuna, "İnşallah yakında olacak" cevabını verdi.

"KAFA NEREYE BİZ ORAYA"

Sevgililer tatil için ise, "Plan yapmıyoruz. Kafa nereye, biz oraya. En az iki ay iş düşünmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.