Murat Ünalmış'tan duygulandıran veda mesajı

MURAT Ünalmış, İnstagram hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.Can dostu köpeği ile çekilen bir fotoğrafını yayımlayan ünlü oyuncu, "Denize girenleri kurtarmaya çalışırdın. Açken değil belki ama tokken yemeğini paylaşırdın. İnsan değildin belki ama insanım diyen pek çok kişiden daha iyiydin. Ve insan olduğumu bana öğreten vesilelerden biriydin. Arkadaştın, şahittin. Elveda sevgili dostum" ifadelerini kullandı.
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